Зеленский подал в Раду законопроект о направлении подразделений ВМС в две страны
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об отправке подразделений ВСУ за границу.
Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте законопроекте №14059 Об одобрении указа президента О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства.
Законопроект о направлении ВСУ за границу
Министр обороны Денис Шмыгаль объяснил, что принятие законопроекта даст возможность направить подразделения Вооруженных сил Украины на территорию Турции и Великобритании.
Согласно документу, в Турцию планируют направить корвет Военно-морских сил ВСУ Гетман Иван Мазепа с экипажем до 106 военных, а в Великобританию — несколько украинских кораблей.
Отмечается, что перемещение этих суден произошло заранее. Это позволит ввести меры, необходимые для укрепления национальной безопасности и обороны.
Реализация законопроекта поможет наладить процесс поставки военной техники от партнеров, обеспечить формирование подразделений необходимым личным составом и техникой, что требует длительного цикла подготовки для эффективного применения.
В документе предлагается одобрить решение главы государства о направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства.
В частности, в Турецкую Республику:
- корвет ВМС ВСУ Гетман Иван Мазепа (типа Ada) в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военных;
в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:
- противоминный корабль Черкассы (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
- противоминный корабль Чернигов (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
- противоминный корабль Мариуполь (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
- противоминный корабль Мелитополь (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
- противоминный корабль Геническ (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
- Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военных.
В то же время позиция Турции, опирающаяся на статьи 19 и 20 Конвенции о режиме проливов 1936 года, не дает возможности вернуть к местам постоянной дислокации подразделения ВСУ, указанные в пункте 1 проекта указа.
Однако стоит отметить, что пересечение государственной границы Украины этими подразделениями, находящимися на военных кораблях, полученных или построенных за границей, состоялось ранее.
Расходы в размере 135 млн грн, связанные с направлением и пребыванием подразделений ВСУ на территории Турции и Великобритании, планируется профинансировать в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2025 год.
Если военное положение в Украине будет прекращено или отменено, и Турция разрешит проход военных кораблей через Черноморские проливы, тогда Минобороны Украины (на основании представления Командования ВМС ВСУ) будет информировать президента о необходимости возвращения или отзыва соответствующих подразделений, осуществит меры по их подготовке и возвращению на места постоянной дислокации.