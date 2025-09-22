Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об отправке подразделений ВСУ за границу.

Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте законопроекте №14059 Об одобрении указа президента О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства.

Законопроект о направлении ВСУ за границу

Министр обороны Денис Шмыгаль объяснил, что принятие законопроекта даст возможность направить подразделения Вооруженных сил Украины на территорию Турции и Великобритании.

Согласно документу, в Турцию планируют направить корвет Военно-морских сил ВСУ Гетман Иван Мазепа с экипажем до 106 военных, а в Великобританию — несколько украинских кораблей.

Отмечается, что перемещение этих суден произошло заранее. Это позволит ввести меры, необходимые для укрепления национальной безопасности и обороны.

Реализация законопроекта поможет наладить процесс поставки военной техники от партнеров, обеспечить формирование подразделений необходимым личным составом и техникой, что требует длительного цикла подготовки для эффективного применения.

В документе предлагается одобрить решение главы государства о направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства.

В частности, в Турецкую Республику:

корвет ВМС ВСУ Гетман Иван Мазепа (типа Ada) в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военных;

в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

противоминный корабль Черкассы (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

противоминный корабль Чернигов (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

противоминный корабль Мариуполь (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

противоминный корабль Мелитополь (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

противоминный корабль Геническ (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военных.

В то же время позиция Турции, опирающаяся на статьи 19 и 20 Конвенции о режиме проливов 1936 года, не дает возможности вернуть к местам постоянной дислокации подразделения ВСУ, указанные в пункте 1 проекта указа.

Однако стоит отметить, что пересечение государственной границы Украины этими подразделениями, находящимися на военных кораблях, полученных или построенных за границей, состоялось ранее.

Расходы в размере 135 млн грн, связанные с направлением и пребыванием подразделений ВСУ на территории Турции и Великобритании, планируется профинансировать в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2025 год.

Если военное положение в Украине будет прекращено или отменено, и Турция разрешит проход военных кораблей через Черноморские проливы, тогда Минобороны Украины (на основании представления Командования ВМС ВСУ) будет информировать президента о необходимости возвращения или отзыва соответствующих подразделений, осуществит меры по их подготовке и возвращению на места постоянной дислокации.

Источник : Верховная Рада

