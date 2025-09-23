Несмотря на то, что сегодня в Днепре еще царит летняя температура, осень уже постепенно вступает в свои права. По прогнозам синоптиков, с середины недели ожидается постепенное снижение температуры, поэтому самое время подумать об отоплении.

Когда начнется отопительный сезон в Днепре в 2025 году и готов ли город к нему, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону 2025 в Днепре

Подготовка к новому отопительному сезону 2025-2026 в Днепре выходит на завершающую стадию. Одно из крупнейших предприятий, обеспечивающих город теплом — КП Теплоэнерго сообщило в Facebook о готовности 90%.

Директор предприятия Андрей Клименко лично проинспектировал котельную, которая обеспечивает теплом три жилых дома, общежитие, медицинское и учебное заведения. Здесь отремонтировали котлы и установили современные автоматические горелки, что позволит снизить аварийность, сократить теплопотери и сэкономить энергоносители.

Также выполнены работы по изоляции теплосети от этой котельной. Около 300 метров трубопровода заменили на новые, что значительно уменьшит теплопотери.

Всего во время подготовки к отопительному сезону выполнен комплекс мероприятий:

капитально отремонтировано 24 котла;

заменено 21,6 км тепловых сетей;

восстановлена теплоизоляция на 16,65 км;

установлено 45 энергосберегающих насосов.

Днепряне задолжали за тепло более 1,4 млрд грн. КП Теплоэнерго советует не ждать судебных исков и лишних расходов. Самый простой способ погасить долг — оформить договор реструктуризации.

Отопительный сезон в Днепре: дата

Дату начала отопительного сезона в Днепре 2025-2026 будет утверждать горсовет. Отопление включают в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 830.

Согласно документу, тепло подается в дома в случае, если среднесуточная температура в течение трех суток подряд опускается ниже +8°C. Именно при таких условиях органы местного самоуправления принимают решение о начале отопительного сезона.

