Осень постепенно вступает в свои права и температура воздуха снижается, города по всей Украине готовятся к новому отопительному сезону. Поскольку Одесса — южный город, отопление здесь обычно включают позже, чем в других регионах.

Однако, несмотря на более теплый климат, городские службы уже активно проводят подготовку тепловых сетей, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома одесситов, как только погода потребует этого.

Когда начнется отопительный сезон в Одессе в 2025 году, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону 2025 в Одессе

Городской голова Одессы Геннадий Труханов 18 сентября провел совещание с руководителями ключевых предприятий критической инфраструктуры — теплоснабжения, водоснабжения, газовых и энергетических компаний. Главным вопросом встречи стала готовность к отопительному сезону 2025-2026 в Одессе.

По словам руководителей предприятий, подготовка уже выходит на финальную стадию. Все котельные приведены в надлежащее состояние и готовы к запуску, сейчас продолжаются завершающие регламентные работы.

Детали подготовки:

В Одессе уже установили 11 когенерационных установок, которые будут обеспечивать одновременное производство тепла и электроэнергии. Сейчас происходит их подключение. До конца года город ожидает еще шесть таких агрегатов, которые прибудут по согласованному графику в рамках международной помощи.

Учреждения образования и здравоохранения обеспечены резервными источниками энергоснабжения, что позволит работать даже в чрезвычайных условиях.

Энергетическая компания ДТЭК подготовила аварийные запасы оборудования и материалов, а также имеет четко отработанный план действий на случай возможных ударов по инфраструктуре. В то же время в Одессагазе подтвердили, что запасов топлива хватает для стабильного прохождения отопительного сезона.

— Впереди еще одна непростая зима. Мы все понимаем, в каких условиях придется ее встречать. Но мы уже доказали, что можем выстоять, — отметил Геннадий Труханов.

Городские власти подчеркивают, что продолжают укреплять энергетическую устойчивость Одессы и призывают жителей поддерживать друг друга и действовать единой общиной в условиях вызовов.

Отопительный сезон в Одессе: дата

Правила начала отопительного сезона в Украине определены действующим законодательством. Они основаны на Постановлении КМУ № 830 от 21 августа 2019 года.

Дату начала отопительного сезона в Одессе 2025-2026 и его окончания определяют органы местного самоуправления — городские советы или соответствующие административные структуры. При принятии решения учитывают климатические условия конкретного региона и техническую готовность теплосетей.

Основанием для начала отопительного сезона является среднесуточная температура +8 °C и ниже, которая держится в течение трех суток подряд.

Сначала тепло подают в учреждения социальной сферы — больницы, детские сады, школы. Только после этого подключают жилые дома.

Решение о старте отопительного сезона принимается городским советом, который руководствуется как нормативными документами, так и фактическими погодными условиями.

