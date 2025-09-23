В этом году Украина представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию Россией украинских детей.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Резолюция Украины относительно похищения Россией детей

По его словам, очень символично, что первое преступление, за которое Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина, — это преступление, связанное с депортацией украинских детей.

Сейчас смотрят

На сегодняшний день благодаря помощи мирового сообщества удалось вернуть в Украину 1625 детей.

— Мы также запускаем механизм отслеживания, чтобы собирать все данные о наших перемещенных детях в России и на оккупированных территориях. Россия скрывает правду, — сказал Владимир Зеленский.

Он призвал партнеров и союзников Украины в каждом санкционном пакете усиливать давление на тех российских политиков, чиновников, пропагандистов, судей, кто причастен к похищению украинских детей и перепрограммированию их сознания.

Президент Зеленский отметил, что Украине известны юношеские лагеря в РФ, где украинских детей учат ненависти, стирают идентичность. Для этого используются даже структуры Русской православной церкви.

— И в этом году мы представим резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. Принудительно забирать детей из одного государства и попытки перевоспитать их в интересах другого государства — это очевидное преступление. ООН должна еще раз четко это сказать, — сказал Зеленский.

Он добавил, что в Турции украинская сторона передала российским представителям первоначальный список из 339 похищенных детей. Однако Россия не предоставила реальной информации об этих детях и отказывает международным организациям.

Исследователи Йельского университета обнаружили в России не менее 210 лагерей для украинских детей, которых подвергают русификации и идеологическому влиянию. В лагерях, школах, военных базах, медучреждениях и университетах детей обучают военной подготовке, в частности обращению с оружием, тактической медицине и даже сборке беспилотников.

17 сентября сообщалось, что с временно оккупированных территорий удалось спасти еще 16 украинских детей.

В августе Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало данные семи граждан РФ, причастных к принудительной депортации, милитаризации и незаконному оформлению опеки над украинскими детьми.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.