Операторы Сил беспилотных систем на одном из активных направлений фронта поразили два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Тор-М2. Стоимость обоих ЗРК составляет $50 млн.

Об этом говорится в сообщении Сил беспилотных систем.

Поражение ЗРК Тор-М2

Так, два зенитно-ракетных комплекса Тор-М2 атаковали дроны 412 полка Nemesis Сил беспилотных систем. В результате атаки дронов одна установка уничтожена, а другая серьезно повреждена.

Тор-М2 – зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, применяемый россиянами в составе эшелонированной противовоздушной обороны для прикрытия войск и объектов от ударов украинской авиации, а также для защиты систем ПВО среднего и большого радиуса действия, таких как С-300 и С-400.

Радиус перехвата воздушных целей – до 15 км. Стоимость новой установки Тор-М2 составляет около $25 млн.

