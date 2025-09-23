Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 23 сентября: уничтожено еще 1 010 оккупантов, два самолета и вертолет
Потери РФ на 23 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 308-е сутки полномасштабной войны достигли 1 103 580 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 23 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 103 580 (+1010) человек;
- танков – 11 199 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 282;
- артиллерийских систем – 33 052 (+53);
- РСЗО – 1 495 (+2);
- средств ПВО – 1 218;
- самолетов – 424 (+2);
- вертолетов – 345 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 486 (+485);
- крылатых ракет – 3 747;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 486 (+123);
- специальной техники – 3 969.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
