Потери РФ на 23 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 308-е сутки полномасштабной войны достигли 1 103 580 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 23 сентября 2025 года

личного состава – около 1 103 580 (+1010) человек;

танков – 11 199 (+5);

боевых бронированных машин – 23 282;

артиллерийских систем – 33 052 (+53);

РСЗО – 1 495 (+2);

средств ПВО – 1 218;

самолетов – 424 (+2);

вертолетов – 345 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 486 (+485);

крылатых ракет – 3 747;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 62 486 (+123);

специальной техники – 3 969.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

