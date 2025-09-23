Потери РФ на 23 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 308-е сутки полномасштабной войны достигли 1 103 580 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 23 сентября 2025 года

  • личного состава – около 1 103 580 (+1010) человек;
  • танков – 11 199 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 282;
  • артиллерийских систем – 33 052 (+53);
  • РСЗО – 1 495 (+2);
  • средств ПВО – 1 218;
  • самолетов – 424 (+2);
  • вертолетов – 345 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 486 (+485);
  • крылатых ракет – 3 747;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 486 (+123);
  • специальной техники – 3 969.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

