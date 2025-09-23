Сбой в Резерв+: в работе приложения возникли технические трудности
Во вторник, 23 сентября, в мобильном приложении Резерв+ произошел технический сбой.
Наблюдается осложнение обмена данными между сервисом и реестром военнообязанных, призывников и резервистов. Специалисты уже работают над решением проблемы.
Сбой в Резерв+ — что известно
О временных технических трудностях в работе Резерв+ сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на сбой, все ранее выданные документы остаются действительными.
— Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т. д.), — говорится в сообщении.
В Минобороны рекомендуют сохранить PDF-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой. Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки, а затем выбрать Скачать PDF.
— Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время, — добавили в ведомстве.
Напомним, мобильное приложение Резерв+ было разработано для военнообязанных, призывников и резервистов. Там можно проверить свои учетные данные, подать заявление на изменение места регистрации, обновить личную информацию.