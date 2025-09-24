Российские оккупанты в Луганской области рассредотачивают склады боеприпасов после успешного удара Сил обороны Украины по Богдановке.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Оккупанты транспортируют боеприпасы: что известно

После успешной операции Сил обороны Украины в Богдановке, когда были поражены вражеские склады боеприпасов 17 танкового полка, оккупанты начали срочно распределять остатки по другим локациям.

Агент Атеш, который сейчас находится под Мариуполем, прислал фото, на которых зафиксированы российские военные машины с грузом.

Напомним, что 18 сентября 2025 года подразделения Вооруженных сил и Службы безопасности Украины обезвредили полковой склад БК российских оккупационных сил в Луганской области.

Кроме боеприпасов уничтожены также транспортные средства, оборудование (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики) и более 19 тыс. БпЛА, которые враг планировал передать российским войскам на ВОТ Донецкой области.

Фото: Атеш

