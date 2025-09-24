РФ атаковала Украину 152 дронами: сколько БпЛА уничтожила ПВО
В ночь на 24 сентября РФ атаковала Украину 152 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Ночная атака дронами: результаты работы ПВО
Российские оккупанты в течение ночи запускали дроны из направлений Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Около 80 из них – Шахеды.
К отражению атаки привлекались авиация, ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбивание или подавление 126 вражеских БпЛА на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
В то же время зафиксировано попадание 26 беспилотников на семи локациях, а также падение обломков сбитых целей – еще на двух.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.