В ночь на 24 сентября РФ атаковала Украину 152 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Ночная атака дронами: результаты работы ПВО

Российские оккупанты в течение ночи запускали дроны из направлений Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Около 80 из них – Шахеды.

К отражению атаки привлекались авиация, ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбивание или подавление 126 вражеских БпЛА на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 26 беспилотников на семи локациях, а также падение обломков сбитых целей – еще на двух.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

