Министерство обороны РФ публично признало намерение продвинуться дальше в Харьковской области в случае захвата Купянска, подтвердив предварительные оценки ISW планов Кремля.

Планы России на Купянск

В то же время, анализируя заявление российского ведомства, обнародованное 23 сентября в соцсетях, в Институте изучения войны опровергли его утверждение о якобы частичном окружении украинских войск в Купянске.

На момент подготовки этого отчета ISW не обнаружил географически локализованных доказательств.

— Министерство обороны России заявило, что российские войска намерены воспользоваться захватом Купянска для дальнейшего наступления в восточной части Харьковской области одновременно в нескольких направлениях, в частности в сторону Чугуева (к западу от Купянска) и Изюма (к юго-западу от Купянска), а также в сторону Волчанска (к северо-западу от Купянска), — говорится в отчете.

Оккупанты также хотят объединить усилия западной и северной группировок в Волчанске и Купянске, что фактически создаст так называемую буферную зону вблизи международной границы на севере Харьковской области, говорят аналитики.

Также планы по захвату Купянска в Москве объяснили тем, что это будет способствовать усилиям РФ продвинуться в сторону Славянска и Краматорска (оба города расположены к югу от Купянска в Донецкой области) и захватить крепостной пояс Украины в Донецкой области.

Оценка наступления РФ в Харьковской области

В ISW еще в июле говорили, что войска РФ, вероятно, начали наступательную операцию, направленную на соединение российских операций вблизи Волчанска и Двуречной (к северу от Купянска), возможно, с целью содействия созданию буферной зоны вдоль международной границы, и заявление Минобороны России подтверждает эти предварительные оценки оперативных намерений российского военного командования.

— Заявление Министерства обороны от 23 сентября подрывает неоднократные заявления России о том, что главные военные цели и территориальные требования России в Украине ограничиваются Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, — считают аналитики.

А постоянные попытки России продвинуться в Харьковскую область называют показателем того, что Кремль сохраняет территориальные амбиции, выходящие за пределы четырех областей.

По их оценкам, заявлением об оперативных намерениях руководство России просто пыталось оправдаться перед своим обществом за длительную операцию по захвату Купянска, создать информационный эффект, не называя при этом конечный срок, к которому российские войска намерены достичь этих целей.

— Российские усилия по продвижению к городу Харькову и крепостному поясу Украины в Донецкой области, вероятно, останутся многолетними, при условии, что Запад будет продолжать вооружать Украину и предоставлять ей возможности для самообороны, — подытожили в ISW.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

