Потери РФ на 24 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 309-е сутки полномасштабной войны достигли 1 104 550 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 24 сентября 2025

личного состава – около 1 104 550 (+970) человек;

танков – 11 201 (+2);

боевых бронированных машин – 23 285 (+3);

артиллерийских систем – 33 095 (+43);

РСЗО – 1 496 (+1);

средств ПВО – 1 218;

самолетов – 426 (+2);

вертолетов – 345;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 62 820 (+334);

крылатых ракет – 3 747;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 62 616 (+130);

специальной техники – 3 973 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

