Потери РФ на 24 сентября: минус еще 970 оккупантов и два самолета
Потери РФ на 24 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 309-е сутки полномасштабной войны достигли 1 104 550 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 24 сентября 2025
- личного состава – около 1 104 550 (+970) человек;
- танков – 11 201 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 285 (+3);
- артиллерийских систем – 33 095 (+43);
- РСЗО – 1 496 (+1);
- средств ПВО – 1 218;
- самолетов – 426 (+2);
- вертолетов – 345;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 62 820 (+334);
- крылатых ракет – 3 747;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 616 (+130);
- специальной техники – 3 973 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
