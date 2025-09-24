Зимние каникулы в 2026 году: сколько будут отдыхать ученики
Учебный год 2025-2026 в Украине традиционно стартовал 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. В то же время школы имеют право самостоятельно планировать учебный процесс, поэтому график каникул может отличаться даже в пределах одного города или района.
Факты ICTV узнавали, когда начнутся зимние каникулы в 2026 году и сколько они продлятся.
Когда зимние каникулы в 2026 году и сколько они продлятся
Окончательные даты определяет педагогический совет каждого учебного заведения. Он же принимает решение о продолжительности учебного года и формах организации образовательного процесса — очной, дистанционной или смешанной.
Зимние каникулы ориентировочно начнутся с 27 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года.
Сколько продлятся зимние каникулы в 2026 году
Ориентировочно зимние каникулы длятся две недели. При этом стоит учитывать, что на календарь каникул могут влиять реалии сегодняшнего дня — в частности ситуация с безопасностью в регионах и эпидемиологические риски.
В школах, где происходит очное обучение, возможно временное закрытие отдельных классов или всего заведения на карантин, что соответственно изменит расписание зимних каникул в 2026 году в школах.
С момента вступления в силу и внедрения нового закона Об образовании учебные заведения получили автономию. Это означает право на самоуправление, которое предусматривает самостоятельность, независимость и ответственность в принятии решений по образовательным, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам в пределах, определенных законодательством.
Вопросы структуры учебного года регулируются статьей 16 закона — Учебный год и режим работы учреждения общего среднего образования (в частности ее первой, третьей и шестой частями).
Учреждения среднего образования самостоятельно определяют в рамках образовательной программы:
- структуру учебного года (по четвертям, полугодиям или семестрам);
- продолжительность учебной недели, дня, уроков и перерывов;
- другие формы организации образовательного процесса.
Каникулы должны длиться не менее 30 календарных дней в течение учебного года. В то же время во время действия военного положения эта норма может корректироваться: учебный год 2025/2026 может длиться как дольше, так и меньше стандартных 175 дней.
Продолжительность и структура образовательного процесса в 2025/2026 учебном году будут определяться каждой школой отдельно. При этом будут учитываться часы на организацию учебной практики или дополнительные консультации для ликвидации пробелов в знаниях учащихся.
Окончательное решение о продолжительности учебной недели (пятидневная или шестидневная), а также расписании занятий и отдыха принимает педагогический совет учебного заведения.