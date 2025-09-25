Парижский уголовный суд вынес приговор по делу бывшего президента Франции Николя Саркози. Его приговорили к пяти годам тюрьмы за то, что его предвыборную кампанию финансировал ливийский режим Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах.

Об этом сообщают французские и немецкие СМИ.

Суд над Николя Саркози: что известно о результатах

Отмечается, что экс-президента Франции приговорили к пяти годам лишения свободы с отсроченным приказом об аресте.

Так, Саркози собираются вручить повестку о явке в Национальную финансовую прокуратуру, которая назначит дату его заключения.

Это наказание, как ожидается, подлежит немедленному исполнению даже несмотря на апелляцию.

Также Саркози назначили штраф в размере €100 тыс. и запретили занимать государственные должности на срок пять лет.

– То, что произошло сегодня в этом зале суда в Париже, чрезвычайно серьезно для верховенства права, – прокомментировал ситуацию бывший президент.

Он объявил, что собирается подать апелляцию.

По всем остальным обвинениям суд оправдал Саркози, в частности – по обвинениям в коррупции и получении незаконного финансирования избирательной кампании.

Кроме Саркози, суд рассматривал дело в отношении его бывшего помощника Клода Геана и экс-министра внутренних дел Бриса Ортефе. Их обоих осудили за коррупцию, они получили сроки в шесть и два года тюрьмы соответственно.

Обвинения в отношении трех других фигурантов дела – сняты.

Что известно о деле Саркози

Между тем, председатель суда Натали Гаварино сообщила, что Саркози разрешил своим близким соратникам “действовать с целью получения финансовой поддержки от ливийского режима”.

Всего следствие длилось более 10 лет. В деле фигурировали показания о чемоданах с €5 млн, которые якобы доставили в Париж из Ливии в 2006-2007 годах.

Обвинение считает, что именно эти средства легли в основу предвыборной кампании Николя Саркози.

Сам этот политик на протяжении всего процесса отрицал все обвинения и называл дело “позором для журналистики”.

Напомним, Николя Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год. В 2011-м он активно поддерживал военную интервенцию в Ливии, когда там началось восстание против режима Каддафи.

Иностранные бомбардировки помогли повстанцам победить, благодаря чему режим Каддафи был свергнут, а лидер – убит.

Саркози признали виновным в торговле влиянием и коррупции в марте 2021 года. Тогда ему назначили год тюрьмы и еще два – условно. Фактическое наказание тогда заменили на ношение электронного браслета, а также – частичный домашний арест.

Позже, осенью 2021 года, экс-президента Франции признали виновным в еще одном уголовном производстве – о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года.

Сначала ему присудили год тюремного заключения, позже приговор смягчили до шести месяцев с возможностью заменить тюремное заключение ношением электронного браслета.

Источник: France info, Reuters, BFMTV

