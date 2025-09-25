В ночь на 25 сентября Россия нанесла новые удары по Украине.

Под обстрел попали железнодорожная инфраструктура в Николаевской и Кировоградской областях, а также критические объекты в Винницкой области.

Между тем на Генассамблее ООН прозвучали важные заявления по Крыму и будущему украинских переселенцев в ЕС.

Факты ICTV собрали главные новости ночи 25 сентября.

Взрывы в Винницкой области

Взрывы в Винницкой области прогремели в ночь на 25 сентября, когда Россия атаковала область дронами.

Пострадали объекты критической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без света и временно останавливалось движение поездов.

Около 05:30 пожар, возникший после взрывов, удалось ликвидировать.

Жертв среди гражданских и поврежденных жилых домов нет.

Обесточивание на железной дороге из-за ударов РФ

В результате обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях на нескольких участках железной дороги произошло обесточивание.

Укрзализныця сообщила, что пассажиры поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог и №8/7 Одесса – Харьков находятся в укрытиях. Пострадавших нет.

Проблемы также могут коснуться рейсов №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса. Компания уже направила резервные тепловозы и уверяет, что всех пассажиров доставят к месту назначения. Ожидаются задержки.

Международные встречи Зеленского на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных встреч в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, где обсуждал мир, санкции, поддержку украинских детей и будущее сотрудничества с партнерами.

Южно-Африканская Республика : Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам с РФ без предварительных условий. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что ЮАР готова принять встречу лидеров Украины и России.

: Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам с РФ без предварительных условий. Президент ЮАР отметил, что ЮАР готова принять встречу лидеров Украины и России. Организация американских государств : на встрече с генсеком ОАГ Альбертом Рамдином президент поблагодарил за поддержку Украины и подчеркнул важность совместной работы для достижения справедливого мира.

: на встрече с генсеком ОАГ президент поблагодарил за поддержку Украины и подчеркнул важность совместной работы для достижения справедливого мира. Панама : с президентом Хосе Раулем Мулино обсудили борьбу против российского теневого флота. Панама уже отменила регистрацию более 200 танкеров. Также речь шла о возвращении украинских детей, похищенных Россией. Украина готовит резолюцию в ООН, которая осудит депортацию детей.

: с президентом обсудили борьбу против российского теневого флота. Панама уже отменила регистрацию более 200 танкеров. Также речь шла о возвращении украинских детей, похищенных Россией. Украина готовит резолюцию в ООН, которая осудит депортацию детей. Бразилия : со своим коллегой Лулой да Силвой Зеленский говорил о мирных инициативах и подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к переговорам. Президент пригласил Лулу посетить Украину.

: со своим коллегой Зеленский говорил о мирных инициативах и подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к переговорам. Президент пригласил Лулу посетить Украину. Испания : с премьер-министром Педро Санчесом обсудили поддержку ЕС и вопросы переговоров о членстве Украины в ЕС. Санчес подтвердил готовность помогать Украине и в дальнейшем.

: с премьер-министром обсудили поддержку ЕС и вопросы переговоров о членстве Украины в ЕС. Санчес подтвердил готовность помогать Украине и в дальнейшем. Сирия : Зеленский и президент Ахмед аш-Шараа подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Украина подчеркнула готовность поддержать сирийский народ на пути к стабильности.

: Зеленский и президент подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Украина подчеркнула готовность поддержать сирийский народ на пути к стабильности. Швеция : встреча с королем Карлом XVI Густавом была посвящена восстановлению Украины и реформе школьного питания. Швеция пообещала продолжать гуманитарную помощь.

: встреча с королем была посвящена восстановлению Украины и реформе школьного питания. Швеция пообещала продолжать гуманитарную помощь. НАТО : с генсеком Марком Рютте Зеленский обсудил расширение инициативы PURL, которая уже собрала более $2,1 млрд. Также речь шла об угрозах от российских провокаций в воздушном пространстве стран Альянса.

: с генсеком Зеленский обсудил расширение инициативы PURL, которая уже собрала более $2,1 млрд. Также речь шла об угрозах от российских провокаций в воздушном пространстве стран Альянса. Франция: с президентом Эммануэлем Макроном договаривались об усилении ПВО Украины, противодействии эскалации РФ в Европе и использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

Зеленский поблагодарил всех партнеров за поддержку и подчеркнул: Украина хочет мира больше, чем кто-либо, но для этого необходимо сильное международное давление на Россию.

Саммит Крымской платформы

Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялся саммит Крымской платформы с участием более 60 делегаций — впервые этот форум вышел на такую масштабную мировую арену.

В выступлениях подчеркнули, что именно в Крыму началось системное нарушение международных норм: российская аннексия лишила людей части их жизни — не только территории.

Участники подчеркнули, что аннексия Крыма стала тревожным сигналом для всего мира — она показала, как легко можно отобрать часть другого государства, если международное сообщество не реагирует решительно.

Украина призвала не допустить нормализации войны: нужно помнить о Крыме, требовать привлечения оккупанта к ответственности и отстаивать международное право и базовую человеческую справедливость.

Отдельно на саммите выступил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Он предупредил, что если Крым не будет освобожден от России, крымские татары могут полностью исчезнуть как самобытный этнос.

По его словам, масштабы преследований на полуострове в десятки раз превышают репрессии в самой РФ.

Из Крыма уже выехали около 50 тыс. крымских татар и до 100 тыс. украинцев.

Вместо этого полуостров заселили более миллиона граждан России, что свидетельствует о масштабной политике демографической замены.

Дроны над аэропортами Дании

Как сообщили местные СМИ, поздно вечером в среду, 24 сентября, и ночью в четверг, 25 сентября, дроны фиксировали не только в аэропорту Ольборга, но и над другими аэропортами Дании.

Первое наблюдение в Ольборге произошло в 21:44, а в 2:55 утра было оценено, что воздушное пространство снова открыто.

В то же время сообщения о дронах поступали из аэропортов Эсбьерга, Сённерборга и Скридструпа, а также над северным районом Эсбьерга.

Ни один из дронов сбить не удалось.

Полиция сотрудничает с PET и Вооруженными силами Дании для выяснения всех обстоятельств. По предварительным оценкам, опасности для гражданского населения не было.

Гибель журналистки Виктории Рощиной: новые детали

Украинская журналистка Виктория Рощина скончалась 19 сентября 2024 года в СИЗО №3 города Кизель (РФ), куда ее перевезли из Таганрога за несколько дней до смерти.

Она более года находилась в российском плену, где подвергалась пыткам.

Свидетели рассказывают об ужасных условиях содержания, следах побоев и пыток электротоком.

Тело Рощиной передали Украине в состоянии, которое не позволяло провести полноценную экспертизу.

Журналисты установили вероятных причастных руководителей СИЗО в Кизеле, которые до сих пор работают там.

В Украине запустили образовательные гранты в Дии

Отныне первокурсники-контрактники могут подтвердить в приложении Дия сертификат на оплату обучения.

Размер гранта зависит от результатов НМТ:

150+ баллов — 17 тыс. грн ;

; 170+ баллов — 25 тыс. грн.

Деньги перечисляются непосредственно университету.

Если студент уже оплатил обучение, после получения гранта средства можно будет вернуть через заведение.

ЕС готовит завершение временной защиты украинцев

Совет ЕС утвердил рекомендации о том, как странам-членам следует постепенно завершать режим временной защиты украинцев после войны.

Речь идет о поэтапном переходе, чтобы дать время и правительствам, и людям подготовиться к возвращению.

В частности, рекомендуется:

разрешить детям завершить учебный год в школах;

предоставить возможность украинцам менять статус (например, на основании работы или учебы);

создать программы добровольного возвращения с поддержкой в жилье и медицине.

В ЕС подчеркнули, что защита остается свидетельством солидарности, но она временная.

Инцидент с эскалатором Трампа в ООН: новые детали

23 сентября в здании ООН произошел курьезный инцидент: эскалатор, на который ступили президент США Дональд Трамп и его жена Мелания, внезапно остановился.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, это произошло из-за видеооператора, который двигался задом наперед для съемки.

Он мог случайно активировать систему безопасности.

Трамп позже в шутку заявил, что от ООН получил плохой эскалатор и плохой телесуфлер.

В то же время Белый дом призвал провести расследование инцидента.

ВСУ сбили российский Су-34

Утром 25 сентября около 04:00 украинские защитники уничтожили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье и применял управляемые авиабомбы.

Информацию о сбивании Су-34 уже подтвердила украинская сторона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

