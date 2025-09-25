В Украине в прифронтовых регионах определяют критические участки дорог, которые нуждаются в дополнительной защите от российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кулеба о защите антидронными сетками

По словам Кулебы, Министерство развития общин и территорий совместно с Агентством восстановления, ОВА и военными определят, для каких именно дорог нужна дополнительная защита от дронов.

— Прифронтовые общины нуждаются в постоянной защите. Это территории, где ежедневно работают эвакуационные маршруты, где движется гуманитарная помощь и военная логистика, — отметил он.

Кулеба обратил внимание, что враг целенаправленно обстреливает такие пути, поэтому необходимо усилить безопасность этих маршрутов.

По его словам, антидронными сетками можно накрыть ключевые трассы, однако речь идет не только о крупных магистралях, но и о второстепенных дорогах вглубь общин, которые так же важны для обороны и эвакуации.

Фото: Алексей Кулеба

