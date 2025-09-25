Сибига пригласил Рубио в Украину: каков был ответ
В Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообщался с государственным секретарем США Марко Рубио.
Сибига встретился с Рубио: что обсуждали
В Нью-Йорке Сибига и Рубио обговорили воплощение договоренностей президентов Украины и США.
— Завершил этот день (третий день Генассамблее ООН, — Ред.) важной трансатлантической встречей всех союзников НАТО и Украины по приглашению госсекретаря США Марко Рубио. Выразил благодарность за принципиальную позицию президента США Дональда Трампа. Обсудили дальнейшие шаги по укреплению Украины и усилению давления на РФ. После встречи имел возможность пообщаться с Марко лично относительно воплощения договоренностей наших президентов, – написал Сибига в Facebook.
К тому же министр пригласил Рубио посетить Украину в удобное время и отметил, что его приглашение было принято.
Он отметил, что третий день пребывания на полях Генассамблеи ООН был днем ”принципиальности и жесткости на пути к миру”.
– День, который действительно дал ощущение, что мы не одни. День, подтвердивший, что правда на нашей стороне. Завтра продолжим работу по конкретным результатам для Украины, — отметил министр.
Напомним, что 24 сентября на сессии высокого уровня Генассамблеи ООН выступил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что остановить кремлевского диктатора Владимира Путина и его войну против Украины проще и дешевле сейчас.