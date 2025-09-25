В Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообщался с государственным секретарем США Марко Рубио.

Сибига встретился с Рубио: что обсуждали

В Нью-Йорке Сибига и Рубио обговорили воплощение договоренностей президентов Украины и США.

— Завершил этот день (третий день Генассамблее ООН, — Ред.) важной трансатлантической встречей всех союзников НАТО и Украины по приглашению госсекретаря США Марко Рубио. Выразил благодарность за принципиальную позицию президента США Дональда Трампа. Обсудили дальнейшие шаги по укреплению Украины и усилению давления на РФ. После встречи имел возможность пообщаться с Марко лично относительно воплощения договоренностей наших президентов, – написал Сибига в Facebook.

К тому же министр пригласил Рубио посетить Украину в удобное время и отметил, что его приглашение было принято.

Сейчас смотрят

Он отметил, что третий день пребывания на полях Генассамблеи ООН был днем ​​”принципиальности и жесткости на пути к миру”.

– День, который действительно дал ощущение, что мы не одни. День, подтвердивший, что правда на нашей стороне. Завтра продолжим работу по конкретным результатам для Украины, — отметил министр.

Напомним, что 24 сентября на сессии высокого уровня Генассамблеи ООН выступил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что остановить кремлевского диктатора Владимира Путина и его войну против Украины проще и дешевле сейчас.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.