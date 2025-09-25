Минразвития инициирует обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях с централизованным отоплением.

Об изменениях в системе подачи тепла в дома читайте в нашем материале.

Модернизация систем централизованного теплоснабжения в Украине: что известно

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект о модернизации систем централизованного теплоснабжения, которым предусмотрено обязательное оборудование зданий, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП).

В Минразвития отмечают, что внедрение этой нормы станет ключевым этапом модернизации тепловой инфраструктуры и повышения ее энергоэффективности.

ИТП представляет собой компактный автоматизированный комплекс, который устанавливается непосредственно в доме. Его задачей является регулирование подачи тепла и горячей воды именно для конкретного объекта.

Как будет работать отопление в домах

Система работает по принципу получения теплоносителя из центральной сети и передачи тепловой энергии через теплообменники во внутренние системы отопления и горячего водоснабжения.

Ожидается, что такая система подачи тепла в дома в Украине и ИТП будут обеспечивать стабильность поставок тепловой энергии, позволять эффективно управлять ее потреблением и, как следствие, снижать расходы домохозяйств на оплату коммунальных услуг.

— Современные ИТП позволят людям получать более качественные услуги и меньше платить, а общинам — сделать систему теплоснабжения более устойчивой и энергоэффективной. Мы говорим о масштабном внедрении технологий, которые меняют качество жизни украинцев. Энергоэффективность должна стать неотъемлемой частью комплексного подхода к формированию инфраструктуры, — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Законопроектом предусмотрено, что ИТП станут обязательным элементом всех зданий с централизованным теплоснабжением. Их обслуживание будут осуществлять теплотранспортные организации. Это решение позволит уменьшить теплопотери, оптимизировать потребление энергии и улучшить качество предоставления услуг населению.

Кроме того, документ устанавливает усовершенствованный порядок формирования тарифов, согласно которому расходы на установку ИТП будут включаться в тариф на транспортировку тепловой энергии.

Предусмотрена также разработка нормативных документов: порядка монтажа и технического обслуживания ИТП, типового договора с потребителями, правил определения технической возможности их установки и подготовки зданий к отопительному сезону.

Законопроект подготовлен в соответствии с Планом приоритетных действий Правительства на 2025 год в рамках реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility.

