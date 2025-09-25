Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 17 детей и подростков.

Возвращение 17 детей и подростков из оккупации

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, это произошло в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back UA.

По его словам, 17-летнего парня среди ночи российские военные забрали на многочасовой допрос под прицелами автоматов — без присутствия родителей или каких-либо законных представителей.

Ему угрожали и запугивали из-за его проукраинской позиции, утверждает Ермак.

В то же время 16-летней девушке угрожали отобрать ее у матери за отказ от российских документов и обучения по оккупационной программе.

Как отметил глава Офиса президента, 15-летний парень и его 13-летняя сестра чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами.

Вскоре оккупанты поставили их перед выбором: либо дети идут в российскую школу, либо семья вынуждена покинуть дом.

Андрей Ермак сообщил, что сейчас все дети уже находятся в безопасности. По его словам, они получают психологическую поддержку и могут начать новую жизнь в свободной Украине.

