Украина вернула из оккупации еще 17 детей, которым угрожали россияне
Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 17 детей и подростков.
Возвращение 17 детей и подростков из оккупации
Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, это произошло в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back UA.
По его словам, 17-летнего парня среди ночи российские военные забрали на многочасовой допрос под прицелами автоматов — без присутствия родителей или каких-либо законных представителей.
Ему угрожали и запугивали из-за его проукраинской позиции, утверждает Ермак.
В то же время 16-летней девушке угрожали отобрать ее у матери за отказ от российских документов и обучения по оккупационной программе.
Как отметил глава Офиса президента, 15-летний парень и его 13-летняя сестра чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами.
Вскоре оккупанты поставили их перед выбором: либо дети идут в российскую школу, либо семья вынуждена покинуть дом.
Андрей Ермак сообщил, что сейчас все дети уже находятся в безопасности. По его словам, они получают психологическую поддержку и могут начать новую жизнь в свободной Украине.