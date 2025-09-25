В Украине по инициативе Министерства обороны правительство упростило процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета.

Автоматическая постановка и снятие с воинского учета

Соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление от 30 декабря 2022 года № 1487), сообщает Министерство обороны Украины.

Подростки, которым исполнилось 17 лет, теперь могут встать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+ (электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста), не посещая ТЦК и СП.

Постановка на такую учет осуществляется без обязанности прохождения или направления на военно-врачебную комиссию (ВВК).

— Граждане в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что это уменьшит количество ручных операций, а также необходимость гражданам посещать ТЦК и СП.

В Минобороны отмечают, что планируется автоматизация процедуры снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе.

Руководители органов государства или местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение семи дней с момента достижения работником предельного возраста.

