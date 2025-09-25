Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 25 сентября: ликвидировано еще 940 оккупантов и самолет Су-34
Потери врага на 25 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 310-е сутки полномасштабной войны превысили 1,105 млн.
Потери РФ на 25 сентября 2025 года
- личного состава / personnel – около / about 1105490 (+940) человек / persons
- танков / tanks – 11201 (+0) ед
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 23287 (+2) ед
- артиллерийских систем / artillery systems – 33133 (+38) ед
- РСЗО / MLRS – 1501 (+5) ед
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1222 (+4) ед
- самолетов / aircraft – 427 (+1) ед
- вертолетов / helicopters – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 63235 (+415)
- крылатые ракеты / cruise missiles – 3747 (+0)
- корабли / катера / warships / boats – 28 (+0)
- подводные лодки / submarines – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 62736 (+120)
- специальная техника / special equipment – 3975 (+2).
Отметим, что российский самолет Су-34, который сбрасывал корректируемые авиабомбы на Запорожье, удалось сбить около 04:00 25 сентября.
Приземлили вражеский Су-34 украинские защитники на Запорожском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
