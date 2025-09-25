Потери врага на 25 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 310-е сутки полномасштабной войны превысили 1,105 млн.

Потери РФ на 25 сентября 2025 года

  • личного состава / personnel – около / about 1105490 (+940) человек / persons
  • танков / tanks – 11201 (+0) ед
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 23287 (+2) ед
  • артиллерийских систем / artillery systems – 33133 (+38) ед
  • РСЗО / MLRS – 1501 (+5) ед
  • средства ПВО / anti-aircraft systems – 1222 (+4) ед
  • самолетов / aircraft – 427 (+1) ед
  • вертолетов / helicopters – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 63235 (+415)
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 3747 (+0)
  • корабли / катера / warships / boats – 28 (+0)
  • подводные лодки / submarines – 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 62736 (+120)
  • специальная техника / special equipment – ​​3975 (+2).

Отметим, что российский самолет Су-34, который сбрасывал корректируемые авиабомбы на Запорожье, удалось сбить около 04:00 25 сентября.

Приземлили вражеский Су-34 украинские защитники на Запорожском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ

