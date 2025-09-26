Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициировал удвоение расходов сектора безопасности и обороны в проекте государственного бюджета на 2026 год.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Рады.

Законопроект об удвоении расходов сектора обороны: что известно

По результатам рассмотрения проекта государственного бюджета на 2026 год (законопроект №14000) Комитет принял решение поддержать его принятие за основу при условии увеличения расходов общего фонда до минимально необходимого уровня для выполнения законодательно определенных задач органами сектора безопасности и обороны.

Законопроектом предлагается увеличить расходы на:

администрацию Государственной пограничной службы – 165,5 млрд грн (+25,4 млрд грн от указанного в проекте);

Национальную гвардию – 220,3 млрд грн (+39,7 млрд грн);

Министерство обороны – 4,480 трлн грн (+2,720 трлн грн);

Главное управление разведки Минобороны – 42,6 млрд грн (+13,1 млрд грн);

Государственное космическое агентство Украины – 989,5 млн грн (+41,5 млн грн);

Службу безопасности – 64,4 млрд грн (+21,5 млрд грн);

Управление государственной охраны – 6,3 млрд грн (+1,9 млрд грн);

Службу внешней разведки – 8,1 млрд грн (+1,7 млрд грн);

администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – 9,9 млрд грн (+1,6 млрд грн).

В целом предлагается увеличение расходов общего фонда государственного бюджета на 2,8 трлн грн.

Отмечается необходимость направить предложения комитету Рады по вопросам бюджета.

Напомним, 15 сентября правительство подало в парламент проект государственного бюджета на 2026 год.

Общий объем расходов предусмотрен на уровне 4,8 трлн грн (+415 млрд грн по сравнению с 2025 годом), доходы – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн), а дефицит бюджета оценивается в 18,4% ВВП (-3,9 п. п. к 2025 году).

На сектор обороны заложено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), что на 168,6 млрд грн больше, чем в проекте бюджета на 2025 год.

19 сентября Верховная Рада заслушала правительственный проект госбюджета-2026 и приняла его в работу.

