В Одессе даже осенью можно поймать немного лета. В сентябре и начале октября здесь еще держится приятная погода, поэтому многие люди, которые не успели отдохнуть летом, планируют отправиться на море уже осенью.

Факты ICTV выяснили, какая будет погода в Одессе в октябре месяце и стоит ли в ближайшее время ждать дождей.

Прогноз погоды в Одессе до конца сентября

По словам синоптика отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Яны Антонюк, завтра, 27 сентября, на погоду в Одессе и Одесской области будет влиять гребень с северо-запада. В Любашовке сохранится высокая пожарная опасность.

27 сентября в Одесской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью +6…+11°, местами до +3°. Днем +14…+19°.

В Одессе ночью +9…+11°, а днем +16…+18°.

Вдоль северо-западного побережья Черного моря — легкое волнение, уровень моря безопасный. Температура морской воды составит +18…+19°.

— В дальнейшем сохранится малооблачная погода без осадков, однако 30 сентября и 1 октября местами возможен небольшой дождь. Температурный фон до 1 октября останется без существенных изменений, — подчеркнула синоптик.

Погода в Одессе на октябрь 2025 года: климатическая характеристика

Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предоставил краткую климатическую характеристику октября.

Обратите внимание, что это не прогноз погоды в Одессе в октябре, а обзор климатических особенностей на основе многолетних наблюдений за погодой в Украине.

В первой половине октября заморозки являются обычным явлением.

Средняя месячная температура воздуха обычно колеблется от +6 до +13 °С. Для Одессы этот показатель составляет около +12,0 °С.

Абсолютный минимум температуры достигает -5…-16 °С. В Одессе самое низкое значение было зафиксировано 31 октября 1920 года -15,0 °С.

Абсолютный максимум температуры составляет +26…+34 °С. В Одессе рекорд тепла был зафиксирован 21 октября 2023 года и составил +29,8 °С.

Среднее количество осадков в октябре обычно составляет 29–54 мм. В то же время абсолютный рекорд суточных осадков в Одессе был зафиксирован в 1939 году — тогда выпало 210 мм за сутки.

Прогноз погоды в Одессе на октябрь

Что касается прогнозов средних показателей на октябрь 2025 года, то средняя месячная температура ожидается на уровне +12,3 °С. А месячное количество осадков прогнозируется около 38 мм.

