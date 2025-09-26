Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который посетил в Москве Всемирную неделю атомной энергетики, вечером 25 сентября встретился в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сам Гросси сообщил в соцсети Х и выложил видео встречи.

Встреча Гросси с Путиным в Кремле

— Своевременный и важный обмен мнениями с президентом России Путиным по вопросам ядерной энергетики, нераспространения и вызовов в сфере ядерной безопасности. Благодарен за поддержку беспристрастной и профессиональной работы МАГАТЭ, — написал он.

Timely and important exchange with Russia’s President Putin on nuclear energy, non-proliferation, and nuclear safety and security challenges.

Grateful for the support to the impartial and professional work of the @IAEAorg. pic.twitter.com/n92Yu9ojvi — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 25, 2025

Визит Гросси в Москву совпал с проведением в столице страны-агрессора Всемирной недели атомной энергетики.

В своем сообщении он подчеркнул, что МАГАТЭ существует для того, чтобы гарантировать безопасное и надежное внедрение ядерных проектов, которые соответствуют самым высоким стандартам нераспространения.

— Обменялся мнениями о роли атомной энергетики в современном энергетическом ландшафте, удовлетворении растущего спроса на электроэнергию, — рассказал гендиректор МАГАТЭ.

В феврале 2025 года Гросси встречался в Москве с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым. Тогда обсуждалась безопасность Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками после начала полномасштабного вторжения.

