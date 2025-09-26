Реакция на нарушение Россией воздушного пространства ЕС была “слабой”, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о реакции на нарушение Россией воздушного пространства

В интервью The Axios Show, отвечая на вопрос, была ли реакция на нарушение воздушного пространства ЕС слабой, Зеленский ответил утвердительно. Кроме того, он добавил, что члены военного блока должны блокировать самолеты, которые находятся в их пространстве.

– Если кто-то на вашей земле убивает ваших людей, вы должны ответить этому человеку. Если самолеты находятся в вашем пространстве, вы должны их блокировать, – отметил Зеленский.

На вопрос, боятся ли члены НАТО это делать, потому что опасаются реакции РФ, глава нашего государства ответил, что знает некоторых лидеров, которые не боятся, “но в основном страны боятся”.

— Они боятся, потому что я думаю, что они правы, что Россия безумная, — подчеркнул глава государства.

