Потери РФ на 26 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 311-е сутки полномасштабной войны достигли 1 106 430 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 26 сентября 2025

  • личного состава – около 1 106 430 (+940) человек;
  • танков – 11 203 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 287;
  • артиллерийских систем – 33 147 (+14);
  • РСЗО – 1 501;
  • средств ПВО – 1 222;
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 345;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 63 569 (+334);
  • крылатых ракет – 3 747;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 818 (+82);
  • специальной техники – 3 975.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 26 сентября 2025 — ситуация на фронте
Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.