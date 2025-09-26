Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 26 сентября: минус еще 940 оккупантов, два танка и 14 артсистем
Потери РФ на 26 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 311-е сутки полномасштабной войны достигли 1 106 430 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 26 сентября 2025
- личного состава – около 1 106 430 (+940) человек;
- танков – 11 203 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 287;
- артиллерийских систем – 33 147 (+14);
- РСЗО – 1 501;
- средств ПВО – 1 222;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 345;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 63 569 (+334);
- крылатых ракет – 3 747;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 818 (+82);
- специальной техники – 3 975.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
