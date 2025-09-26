Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить количество контрактников в Силах обороны по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении по итогам событий в пятницу, 26 сентября.

Зеленский об увеличении контрактов в армии

— Провел Ставку. В частности, по контрактам в нашей армии – я поручил увеличивать контрактную составляющую, — сказал Зеленский.

По его словам, были доклады Службы внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны Украины о российском производстве оружия, их промышленности в целом, а также топливном комплексе.

Президент отметил, что украинская сторона наметила новые задачи.

Сейчас такое время, что мир видит: РФ перешла в состояние, когда война будет создавать все больше проблем самой российской системе, экономике и обществу, убежден глава государства.

По его мнению, критический вопрос – не снижать давление на Россию за полномасштабную войну против Украины.

В частности, работают санкции, ограничения торговли с Россией и схемы, которые используют и на которых зарабатывают, утверждает Зеленский.

Он рассказал, что Украина ожидает утверждения 19-го пакета санкций Европейского Союза.

В то же время Киев ожидает шагов Соединенных Штатов Америки. Зеленский отметил, что Украина ценит позицию президента США Дональда Трампа о тех в Европе, кто до сих пор покупает российскую нефть и проводит политику зависимости от схем РФ.

— Надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО и будут уважать президента США. Сейчас никто в Европе не видит от Венгрии такого уважения, — сказал президент.

Он подчеркнул, что Америка готова заполнить рынок Европы энергоресурсами так, чтобы никому не нужно было даже смотреть в сторону России.

Ближний Восток готов работать с Европой. По мнению Владимира Зеленского, каждая нация в Европе может стать сильнее без России.

