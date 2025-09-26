Если Украина в случае прекращения огня не вернет оккупированные территории силой, этот вопрос будет решаться в будущем дипломатическим путем, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о возвращении оккупированных территорий

Глава государства Владимир Зеленский в интервью для Axios заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки и не признает российскую власть на оккупированных территориях.

— Мы никогда не признаем эти временно оккупированные территории территориями России. Мы не можем этого сделать, – сказал Зеленский.

В то же время президент не исключил вариант компромисса, который, как он считает, будет выгоден “для всех”. В частности, речь идет об возвращении этих территорий в будущем, если отвоевать их у врага оружием не получится.

– Если завтра будет прекращение огня, все остановятся, и если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом. Мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем, а не оружием. И я думаю, что это хороший компромисс для всех, – отметил Зеленский.

Также он добавил, что такие вещи Украина должна решать путем диалога и с меньшими потерями.

