На конец прошедших суток на фронте зафиксировано 186 боевых столкновений. Россияне нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 142 управляемые авиабомбы. РФ нанесла авиационные удары, в частности по району населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

Ситуация в Украине на 27 сентября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.

Сейчас смотрят

На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения возле Степовой Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Заречное, Торское, а также в сторону населенного пункта Ставки.

На Северском направлении ВСУ остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Григоровки, Выемки, Переездного и в направлении Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений – оккупанты пытались продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении захватчики 21 раз атаковали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурма в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Никаноровка, Владимировка, Червоный Лиман, Родинское, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филия.

На Новопавловском направлении враг осуществил 27 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Новоселовка, Андреевка-Клевцово, Сычнево, Сосновка, Комышуваха, Калиновское и в направлении населенных пунктов Новогригоровка и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении ВСУ остановили пять попыток россиян продвинуться вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки врага в сторону населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

Потери врага на 27 сентября

личного состава – около 1 107 400 (+970) человек,

танков – 11 204 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 288 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 33 186 (+39) ед.,

РСЗО – 1502 (+1) ед.,

средств ПВО – 1223 (+1) ед.,

самолетов – 427 ед.,

вертолетов – 345 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 63 931 (+362) ед.,

крылатых ракет – 3747 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 62 909 (+91) ед.,

специальной техники – 3977 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.