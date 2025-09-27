Карта боевых действий на 27 сентября 2025 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте зафиксировано 186 боевых столкновений. Россияне нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 142 управляемые авиабомбы. РФ нанесла авиационные удары, в частности по району населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Ситуация в Украине на 27 сентября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боестолкновений.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.
На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения возле Степовой Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Заречное, Торское, а также в сторону населенного пункта Ставки.
На Северском направлении ВСУ остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Григоровки, Выемки, Переездного и в направлении Ямполя и Дроновки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений – оккупанты пытались продвигаться в сторону Ступочек.
На Торецком направлении захватчики 21 раз атаковали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурма в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Никаноровка, Владимировка, Червоный Лиман, Родинское, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филия.
На Новопавловском направлении враг осуществил 27 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Новоселовка, Андреевка-Клевцово, Сычнево, Сосновка, Комышуваха, Калиновское и в направлении населенных пунктов Новогригоровка и Нововасильевское.
На Гуляйпольском направлении ВСУ остановили пять попыток россиян продвинуться вблизи Полтавки.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки врага в сторону населенного пункта Степногорск.
На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.
Потери врага на 27 сентября
- личного состава – около 1 107 400 (+970) человек,
- танков – 11 204 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 288 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 33 186 (+39) ед.,
- РСЗО – 1502 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1223 (+1) ед.,
- самолетов – 427 ед.,
- вертолетов – 345 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 63 931 (+362) ед.,
- крылатых ракет – 3747 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 909 (+91) ед.,
- специальной техники – 3977 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.