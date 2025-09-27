Национальная военная система ситуационной осведомленности Delta, которую применяют Силы безопасности и обороны и которая соответствует стандартам НАТО, отслеживает перемещение и появление противника.

Однако это не означает контроль над территорией, и не стоит ошибочно расценивать соответствующие населенные пункты как оккупированные противником.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 27 сентября.

Зеленский о программе Delta

– Есть программы, которые используют, например, разведка США, включая программы, которые используют и наши военные, Delta и тому подобные. Приведу вам пример программы Delta. Мы видим, и программа фиксирует, куда зашел враг. И она не говорит, что зашла ДРГ. Или она не говорит, что эти военные зашли и потом их уничтожат. Она просто отмечает, куда они зашли, – сказал Зеленский.

Он отметил, что такая информация появляется не только у президента США Дональда Трампа, но и у других лидеров Европы, и в обществе Украины.

Зеленский добавил, что даже если на определенную территорию заходили 3–5 человек, их уже ликвидировали к вечеру.

– А в Америке в этот момент, к вечеру, уже показали президенту Трампу, что снова село оккупировано в Украине… И даже у нас, в нашем обществе, они видят, ну уже там, цветом так зарисовано, что вот здесь оно оккупировано, оно не оккупировано. Есть присутствие врага, он будет уничтожен, да, и снова наши ребята займут соответствующие позиции, — подчеркнул он.

Напомним, система Delta в 2024 году успешно прошла проверку информационной безопасности, в ходе которой подтвердила соответствие своей комплексной системы защиты информации (КСЗИ) установленным требованиям.

