За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 970 российских солдат.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 27 сентября

  • личного состава – около 1 107 400 (+970) человек,
  • танков – 11 204 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 288 (+1) ед.,
  • артиллерийских систем – 33 186 (+39) ед.,
  • РСЗО – 1502 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1223 (+1) ед.,
  • самолетов – 427 ед.,
  • вертолетов – 345 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 63 931 (+362) ед.,
  • крылатых ракет – 3747 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 909 (+91) ед.,
  • специальной техники – 3977 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

