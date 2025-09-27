За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 970 российских солдат.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 27 сентября

личного состава – около 1 107 400 (+970) человек,

танков – 11 204 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 288 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 33 186 (+39) ед.,

РСЗО – 1502 (+1) ед.,

средств ПВО – 1223 (+1) ед.,

самолетов – 427 ед.,

вертолетов – 345 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 63 931 (+362) ед.,

крылатых ракет – 3747 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 62 909 (+91) ед.,

специальной техники – 3977 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

