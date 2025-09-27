Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 27 сентября: ВСУ уничтожили 970 оккупантов и почти 40 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 970 российских солдат.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 27 сентября
- личного состава – около 1 107 400 (+970) человек,
- танков – 11 204 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 288 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 33 186 (+39) ед.,
- РСЗО – 1502 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1223 (+1) ед.,
- самолетов – 427 ед.,
- вертолетов – 345 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 63 931 (+362) ед.,
- крылатых ракет – 3747 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 909 (+91) ед.,
- специальной техники – 3977 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 312-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
