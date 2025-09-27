Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет контролируемо экспортировать оружие, которое есть в избытке в производстве и которого не будет в дефиците для украинской армии.

Об этом он заявил во время брифинга для журналистов.

Зеленский об экспорте украинского оружия

— По вопросу контролируемого экспорта различного оружия, которого не будет в дефиците для украинской армии — именно так мы подходим к этому вопросу. Приоритет — Вооруженные силы Украины, а там, где мы можем производить больше, а украинской армии того или другого не нужно больше, то этот остаток мы можем экспортировать, — пояснил Зеленский.

Президент отметил, что Украина может получать деньги от этого экспорта и тратить их на дефицитные дроны.

— Такая система всех устраивает, армию устраивает. Я не уверен, что всех наш бизнес устраивает, они хотят сразу все везде продавать, но безусловно наш приоритет это наполнение украинской армии, — отметил он.

По словам Зеленского, экспорт будет контролироваться до конца войны, есть представительства в Европе, США, на Ближнем Востоке.

— У меня уже есть предложения от нескольких африканских стран. Скажу честно, мы уже и выбрали страну, ну и еще посмотрим, там у нас большой запрос на представительство в Африке, — добавил президент.

На брифинге Зеленский также сообщил, что система противовоздушной обороны Patriot из Израиля уже месяц работает в Украине, а еще две такие системы страна получит осенью.

