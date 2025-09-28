В течение дня продолжалась ликвидация последствий российской масштабной атаки на Украину – в Запорожье, в Киеве, в Киевской области, в других наших регионах.

В результате удара пострадали более 80 человек, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Масштабная атака на Украину 28 сентября: последствия

— Большинство поражений – это обычные дома, это гражданские объекты. Пострадали более 80 человек. К сожалению, четыре человека погибли, и среди них – один ребенок. Мои соболезнования родным и близким, — отметил президент.

Он добавил, что в Киеве среди пораженных объектов — Институт Стражеска – это Институт кардиологии, одно из ведущих медицинских учреждений нашей страны и всего нашего региона в Европе.

— Там двое погибших, значительные повреждения одного из зданий. Восстановление должно быть как можно быстрее, и правительство должно с этим помочь, — отметил глава государства.

По его данным, в целом только в Киеве зафиксированы повреждения на тридцати двух локациях.

Сколько людей пострадало в Запорожье

Российский удар по Запорожью был чрезвычайно жестоким, отметил Зеленский. Обошлось без погибших, однако почти 40 человек пострадали. Всем оказывается помощь.

— Я хочу поблагодарить каждого, кто участвует в спасательных операциях. Спасибо всем нашим сотрудникам ГСЧС Украины, “экстренке”, врачам, медсестрам, полицейским, спасибо коммунальным службам, — сказал президент.

По его словам, враг также наносил удары по энергетическим объектам.

— Это уже, к сожалению, традиционная российская тактика — Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом, — отметил Зеленский.

Санкции должны ударить по торговле энергоресурсами РФ

Президент отметил постоянные атаки России в течение последних недель, когда проходила Генассамблея ООН.

По его словам, Россия использовала это время для ежедневных, а часто и ежечасных ударов по Украине, которые он назвал “очень подлыми”.

— Именно это характеризует Россию – то, что они делают, а не то, что они говорят, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Россия отвергла все реальные предложения мира и заслужила “действительно жесткое давление”.

— На этой неделе ожидаем решений Европы относительно такого давления – как минимум должен быть новый пакет санкций, 19-й пакет. Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота России, — отметил президент.

По данным разведки, Россия использует танкеры для запуска и управления дронами, направленными против европейских стран.

Это говорит о необходимости закрытия Балтийского моря и других морских путей для российских танкеров, по крайней мере для теневого флота.

Переговоры с мировыми лидерами

Зеленский подчеркнул важность поддержки со стороны США и других партнеров.

Он сообщил, что обсуждал с Дональдом Трампом возможные шаги, которые могли бы подтолкнуть Россию к прекращению войны.

Президент поблагодарил президента Финляндии за поддержку и рассказал о координации контактов с партнерами, в частности с США, для постепенного продвижения к финализации гарантий безопасности, которые помогут сдержать агрессию РФ.

Он также провел переговоры с премьер-министром Норвегии.

Потребность в ПВО и программа PURL

Президент сообщил, что сегодняшний российский удар включал более 500 дронов, из которых около 350 – Шахеды, 48 ракет, в том числе две аэробаллистические.

Поэтому противовоздушная оборона Украины остается сейчас приоритетом. Зеленский поблагодарил партнеров, в частности Норвегию, за помощь в укреплении обороноспособности страны.

Он также рассказал о программе PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие за средства партнеров НАТО.

В программе уже участвуют шесть государств – Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Германия и Канада. Еще шесть стран – Литва, Латвия, Эстония, Люксембург, Бельгия и Исландия – заявили о готовности присоединиться.

По словам Зеленского, это помогает Украине получать ракеты для систем Петриот и Хаймарс и укреплять оборону.

