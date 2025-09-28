Европейские политики и чиновники отреагировали на массированный российский обстрел Украины ночью 28 сентября. В результате вражеской атаки есть погибшие в Киеве, по меньшей мере 64 раненых в Киевской области и Запорожье. В целом последствия атаки РФ в 11 областях.

Факты ICTV собрали реакцию политиков на российский обстрел Украины 28 сентября.

Европейские политики об обстреле Украины 28 сентября

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что массированная атака на Украину показывает, насколько фальшивыми являются нарративы России о войне, и в очередной раз показывает миру истинное лицо РФ.

— Пришло время одобрить следующий пакет санкций ЕС и продолжать давить на военную машину России, — написал Александр Стубб в соцсети Х.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что ночной обстрел Украины 28 сентября был обдуманной и преднамеренной эскалацией, направленной на террор гражданского населения. По его словам, этой атакой Россия отчаянно пытается скрыть свою стагнацию (отсутствие движения) на поле боя.

— Европа должна прекратить покупать российский газ и нефть, усилить всестороннее давление на Россию и предоставить Украине надежную противовоздушную оборону, — написал Кястутис Будрис в соцсети Х.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подчеркнул, что мир с Россией возможен только с помощью усиления военной силы и давления.

— В течение нескольких месяцев Украина предлагает немедленное прекращение огня. Путин ответил на это только агрессией и террором. Сейчас произошло очередное массовое нападение (около 500 дронов и 40 ракет), в частности на Киев, — написал министр.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский напомнил, что прошел уже более месяца со дня встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске, и стало ясно — Путин хочет террора, а не мира.

— Наша безопасность решается в Украине. Как министр иностранных дел, я буду продолжать отстаивать чешскую инициативу по боеприпасам, которая стала основой обороны Европы, — написал он в соцсети Х.

Глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что Россия продолжает бомбить гражданское население, пожилых людей и детей. По ее словам, единственный способ остановить Россию – это ослабить ее военный потенциал и одновременно поставлять Украине соответствующее оружие, с помощью которого она могла бы более эффективно атаковать законные военные цели и защищать себя.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что осуждает массированные и неизбирательные атаки России на Украину. Он отметил, что сотни российских беспилотников и баллистических ракет привели к новым жертвам и разрушениям в жилых районах.

— Перед лицом неустанного террора мы остаемся едиными и непоколебимыми в нашей поддержке обороны Украины, — сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что Россия снова нанесла удар по Киеву и другим регионам Украины, и снова, к сожалению, есть жертвы и раненые.

По словам министра, Россия все еще не хочет мира, поэтому Нидерланды вместе с партнерами будут продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на РФ.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул, что Украина мужественно сопротивляется постоянным, безжалостным, круглосуточным атакам.

— Совет Европы вас не подведет, — написал Ален Берсе в соцсети X.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что пока мир собирается на Генассамблею ООН, чтобы поддержать дипломатию и принципы Устава ООН, Россия отвечает жестокостью, запуская 12-часовой обстрел дронами и ракетами по Украине.

— Хватит колебаний. Ответ должен быть немедленным и безжалостным: усиление санкций, введение пошлин, разрыв отношений. Изоляция должна быть полной, — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Член Сената Испании, президент ПА ОБСЕ Пере Джоан Понс заявил, что потрясен жестокой 12-часовой атакой России на Украину, в частности на Киев, Запорожье и другие регионы.

— Как президент ПА ОБСЕ, я призываю к немедленному прекращению агрессии Москвы и возобновлению мирных усилий, — написал Пере Джоан Понс в соцсети.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что Украина пережила еще одну ночь массированных воздушных атак на украинские города.

— Повторные удары по жилым домам, по домам, где спят дети. Наша поддержка Украины неизменна. Россию необходимо заставить прекратить свою жестокую войну, — заявила Элина Валтонен.

Духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс призвал к объединению на фоне массированной российской атаки на Украину.

— Украина находится под безжалостным ракетным обстрелом. Силы Путина запускают дроны. Киев в огне. Дома горят. От взрывов дрожат улицы. Силы противовоздушной обороны пытаются защитить невинных людей. Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим, — отметил пастор.

Он задал себе вопрос, как человечество пройдет это испытание, когда зло так открыто вырывается наружу — как противостоять и победить?

