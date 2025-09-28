Юлия Соколова, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 28 сентября: минус 1 110 оккупантов и более четырех десятков артсистем
Потери врага на 28 сентября 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1 110 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 313-е сутки полномасштабной войны достигли 1 млн 108 тыс. 510 убитыми и ранеными.
Потери врага на 28 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 108 510 (+1110) человек;
- танков – 11 211 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 290 (+2);
- артиллерийских систем – 33 231 (+45);
- РСЗО – 1 503 (+1);
- средств ПВО – 1223;
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 64 385 (+454);
- крылатых ракет – 3 747 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 040 (+131);
- специальной техники – 3 977 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
