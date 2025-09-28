Потери врага на 28 сентября 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1 110 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 313-е сутки полномасштабной войны достигли 1 млн 108 тыс. 510 убитыми и ранеными.

Потери врага на 28 сентября 2025 года

  • личного состава – около 1 108 510 (+1110) человек;
  • танков – 11 211 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23 290 (+2);
  • артиллерийских систем – 33 231 (+45);
  • РСЗО – 1 503 (+1);
  • средств ПВО – 1223;
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 345 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 64 385 (+454);
  • крылатых ракет – 3 747 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 040 (+131);
  • специальной техники – 3 977 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

