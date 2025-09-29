Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым в понедельник, 29 сентября, отправилась с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Делегация Украины будет обсуждать в США производство дронов

Основная цель поездки – обсуждение вопросов военного сотрудничества, в частности совместного производства беспилотников.

— В рамках регулярных контактов с американскими партнерами 29 сентября делегация Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Сергеем Боевым отправилась с рабочим визитом в США, – отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что визит осуществляется, “в частности, для технической проработки вопроса о совместном производстве дронов”.

Сейчас смотрят

Что известно о соглашении Drone Deal

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина и США ведут переговоры о соглашении Drone Deal, которое предусматривает поставку американской стороне украинских беспилотников различных типов.

По словам главы государства, Украина подготовила и предложила Вашингтону соглашение на $50 млрд сроком на пять лет.

Оно предусматривает производство 10 млн дронов ежегодно. Зеленский отметил, что эта программа сможет заработать после завершения войны.

19 августа президент Украины сообщил о достигнутых договоренностях с Дональдом Трампом. Согласно им, Соединенные Штаты будут покупать украинские дроны.

Источник : Суспільне, Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.