Украинская делегация отправилась в США на встречу по производству дронов
Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым в понедельник, 29 сентября, отправилась с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Делегация Украины будет обсуждать в США производство дронов
Основная цель поездки – обсуждение вопросов военного сотрудничества, в частности совместного производства беспилотников.
— В рамках регулярных контактов с американскими партнерами 29 сентября делегация Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Сергеем Боевым отправилась с рабочим визитом в США, – отметили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что визит осуществляется, “в частности, для технической проработки вопроса о совместном производстве дронов”.
Что известно о соглашении Drone Deal
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина и США ведут переговоры о соглашении Drone Deal, которое предусматривает поставку американской стороне украинских беспилотников различных типов.
По словам главы государства, Украина подготовила и предложила Вашингтону соглашение на $50 млрд сроком на пять лет.
Оно предусматривает производство 10 млн дронов ежегодно. Зеленский отметил, что эта программа сможет заработать после завершения войны.
19 августа президент Украины сообщил о достигнутых договоренностях с Дональдом Трампом. Согласно им, Соединенные Штаты будут покупать украинские дроны.