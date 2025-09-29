Россия должна осознавать, что с сегодняшнего дня на ее территории не будет ни одного безопасного места. Украинское оружие достанет любые российские военные объекты.

Об этом журналистам в кулуарах Варшавского форума по безопасности заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает агентство Укринформ.

Сибига предупредил Россию

Комментируя слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по России,

– Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51-й статьей Устава ООН. И Россия должна четко осознавать, что сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия доберутся до любых военных объектов на их территории, — заявил Сибига.

Министр иностранных дел добавил, что Украина уже доказала, что такое мощь украинского оружия.

Напомним, в своем выступлении на Варшавском форуме по безопасности президент Владимир Зеленский предложил Польше и партнерам создать совместный щит против российских воздушных угроз.

