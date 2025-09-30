Правительство Чехии утвердило постановление о запрете на въезд в страну владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, у которых нет национальной аккредитации от Праги.

Чехия запретила въезд дипломатам РФ без аккредитации

Как сообщает Radio Prague International, проект по дипломатам без аккредитации главы МИД Чехии Яна Липавского одобрило правительство страны.

Ограничения не касаются дипломатов, аккредитованных в Чехии, а также тех, кто проезжает транзитом через страну на пути к государству своей работы или для участия в заседаниях международных организаций. Как отметил Липавский, меры будут приниматься на внешней шенгенской границе, в том числе в шести международных аэропортах Чехии.

На прошлой неделе дипломатическая служба Евросоюза в рамках новых санкций против РФ предложила, чтобы российские дипломаты, которые работают в ЕС, были обязаны информировать обо всех своих поездках внутри блока.

Глава МИД Чехии уже почти два года продвигает предложение об ограничении передвижения дипломатов РФ по шенгенской зоне, однако пока ему не удалось заручиться достаточной поддержкой.

Национальные меры, как сообщает спикер МИД Чехии Даниэл Дрейк, будут действовать даже в случае принятия упомянутого предложения на европейском уровне.

— В то время как мне приходится тщательно оформлять каждую визу для чешского дипломата или технического сотрудника, который едет в Москву, то в случае, если я откажу в визе российскому дипломату, приезжающему сюда работать в посольстве, они могут очень легко это обойти: человек приедет полностью легально из Вены, Варшавы или Берлина, за 14 дней здесь он, допустим, что-то сделает и снова уедет, – объяснил министр.

Он отметил, что российские шпионские сети регулярно используют дипломатическое прикрытие.

– Поэтому я считаю, что нет никакой причины облегчать им передвижение по Европе. Шенген должен служить европейцам, а не против них, – сказал Липавский.

