Руководитель аппарата КГГА отдыхал в Италии и Испании под видом командировок
Служба безопасности и следователи Национальной полиции разоблачили одного из топ-чиновников Киевской городской государственной администрации в незаконных действиях.
Руководитель аппарата исполнительного органа КГГА пересекал государственную границу в период полномасштабного вторжения, прикрываясь якобы рабочими поездками, сообщает СБУ.
Чиновник КГГА отдыхал за границей под видом командировок
— Как установило расследование, в ноябре 2023 года и в октябре 2024 года чиновник выезжал в ЕС под видом служебной командировки, хотя на самом деле в это время отдыхал в Испании и Италии, — говорится в сообщении.
По данным следствия, для реализации этой схемы чиновник изготавливал поддельные приглашения от имени одной из известных международных корпораций.
В документах речь шла о его якобы участии в конгрессах и конференциях, посвященных городским инновациям.
На основании этих фейковых бумаг он оформлял себе зарубежные командировки и получал выплаты из государственного бюджета.
Всего количество дней, незаконно проведенных должностным лицом в так называемых “рабочих поездках”, составляет 18 дней.
Сейчас чиновнику КГГА сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств дела.
Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Проверяется возможная причастность других должностных лиц к этой схеме.
Комплекс мероприятий проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.