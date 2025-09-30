Служба безопасности и следователи Национальной полиции разоблачили одного из топ-чиновников Киевской городской государственной администрации в незаконных действиях.

Руководитель аппарата исполнительного органа КГГА пересекал государственную границу в период полномасштабного вторжения, прикрываясь якобы рабочими поездками, сообщает СБУ.

Чиновник КГГА отдыхал за границей под видом командировок

— Как установило расследование, в ноябре 2023 года и в октябре 2024 года чиновник выезжал в ЕС под видом служебной командировки, хотя на самом деле в это время отдыхал в Испании и Италии, — говорится в сообщении.

По данным следствия, для реализации этой схемы чиновник изготавливал поддельные приглашения от имени одной из известных международных корпораций.

В документах речь шла о его якобы участии в конгрессах и конференциях, посвященных городским инновациям.

На основании этих фейковых бумаг он оформлял себе зарубежные командировки и получал выплаты из государственного бюджета.

Всего количество дней, незаконно проведенных должностным лицом в так называемых “рабочих поездках”, составляет 18 дней.

Сейчас чиновнику КГГА сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств дела.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Проверяется возможная причастность других должностных лиц к этой схеме.

Комплекс мероприятий проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

