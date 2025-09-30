Харьков — прифронтовой областной центр, поэтому вопросы отопления здесь стоят особенно остро. Несмотря на сложную ситуацию, город активно готовится к новому отопительному сезону, проводя ремонты и обновления инфраструктуры.

Когда начнется отопительный сезон в Харькове 2025, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 в Харькове

Работники объединенного управления внутридомовых систем КП Харьковские тепловые сети и КП Харьковводоканал в течение лета выполнили 25 комплексных капитальных ремонтов. Основным критерием для выбора домов стали обращения жителей.

Один из примеров — пятиэтажный дом в Немышлянском районе, построенный в 1968 году, где полностью заменили все внутридомовые коммуникации, от системы центрального отопления до канализации.

Городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона Единые новости подчеркнул, что Харьков тщательно готовится к отопительному сезону, учитывая опыт предыдущих зим, когда городу приходилось работать в чрезвычайных условиях.

— Мы пережили очень тяжелые зимы. Помним беспрецедентный случай, когда в Харькове девять раз полностью перезапускали систему отопления. Ни один город в мире не имеет такого опыта, — отметил Терехов.

Игорь Терехов также сообщил, что городские власти работают над созданием энергетического острова, который должен стать главным элементом энергетической безопасности города, поскольку враг продолжает разрушать инфраструктуру, и Харьков должен быть готов к новым вызовам.

Отопительный сезон в Харькове: дата

В Украине порядок включения отопления регламентируется постановлением Кабинета Министров № 830. Согласно документу, централизованное отопление в жилых, административных и социальных зданиях включается в случае, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней подряд не превышает +8 °C.

Дату начала отопительного сезона в Харькове 2025-2026 будут определять местные органы власти и коммунальные предприятия, учитывая фактические погодные условия и состояние тепловых сетей.

Предприятия, обеспечивающие теплоснабжение, должны заранее подготовить систему к подключению: провести капитальные и текущие ремонты, проверить внутридомовые коммуникации и оборудование котельных.

