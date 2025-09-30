В условиях войны каждый отопительный сезон в Украине становится настоящим вызовом. Это связано с риском ударов по критической инфраструктуре, а также необходимостью тщательной подготовки теплосетей и котельных к холодам, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение для населения.

Когда в Украине начнется отопительный сезон и о подготовке к нему — читайте на Фактах ICTV.

Какова готовность к отопительному сезону в Украине 2025-2026

5 сентября в Закарпатье состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Сейчас смотрят

В мероприятии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также руководители ассоциаций органов местного самоуправления, руководители областных военных администраций и представители местных советов.

Во время заседания обсуждались три ключевых вопроса:

формирование бюджета на 2026 год и определение основных направлений финансирования;

подготовка к стабильному прохождению отопительного сезона 2025/2026;

социальная защита, реабилитация и интеграция в общество украинцев, освобожденных из российского плена.

Вице-премьер по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отчитался о состоянии подготовки к зиме, отметив, что готовность в ключевых секторах составляет 80,3% и соответствует плановым графикам.

Подготовлено 115 тыс. жилых домов и почти 22 тыс. объектов социальной сферы. Все необходимые работы планируется завершить до начала сезона.

Также запущена программа для 238 прифронтовых общин, где проживают 6,6 млн человек. Семьи, которые отапливают жилье самостоятельно, получат адресную помощь, а именно 19 400 грн на дрова и ежемесячную компенсацию 100 кВт·ч электроэнергии.

Он сообщил, что продолжается процесс децентрализации энергетики. Внедряются когенерационные установки и блочно-модульные котельные, что повысит надежность энергосети. К началу отопительного сезона все подготовительные работы будут завершены.

Отопительный сезон 2025-2026: когда начнется

Вопрос, когда начинается отопительный сезон в Украине в 2025 году, больше всего волнует жителей многоквартирных домов.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года Об утверждении Правил предоставления услуги по поставке тепловой энергии и типовых договоров о ее предоставлении, отопление включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней подряд составляет +8 °C или ниже.

Это правило призвано обеспечить комфортные условия в квартирах, домах и промышленных помещениях, ведь низкая температура требует дополнительного обогрева.

Точная дата начала отопительного сезона зависит от погодных условий. Обычно он стартует 15 октября, но регионы с разным климатом могут начинать обогрев немного раньше или позже. В случае теплой осени включение отопления может быть отложено.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.