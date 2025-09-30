В Европейской комиссии представили четыре ключевых оборонных проекта для защиты от российской воздушной агрессии.

Об этом сообщает Politico.

Что известно о 4 оборонных проектах для защиты от РФ

Девятистраничный документ распространили среди стран-членов накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене.

Она запланирована на среду, 1 октября. Там собираются обсудить оборону и пути дальнейшей поддержки Украины.

В ходе обсуждения лидеры должны достичь соглашения по политическим указаниям для президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен и высокопоставленного дипломата ЕС Каи Каллас, которых попросили представить дорожную карту по усилению обороны ЕС на другом саммите лидеров позже в октябре.

Среди предложенных проектов:

Стена дронов; Восточное фланговое наблюдение (для выявления угроз – от гибридных операций до вторжения дронов); Щит противовоздушной обороны; Оборонные космические щиты (поддержка конкурентоспособности блока в космической сфере для мониторинга угроз).

Встреча лидеров прошла после того, как в течение последних недель дроны нарушили воздушное пространство Польши, Румынии, Дании и Норвегии, а российские самолеты были выведены с территории Эстонии.

Из-за этого Комиссия считает, что создание стены из дронов и наблюдение за восточным флангом требуют особой срочности и должны быть немедленно реализованы.

Чтобы получить деньги ЕС, все проекты требуют единогласного одобрения, а это означает, что страны, далекие от российской угрозы, нужно будет убедить тратить эти деньги.

Проекты будут открыты для всех стран-членов и могут быть по крайней мере частично профинансированы Европейской программой оборонной промышленности стоимостью 1,5 миллиарда евро, переговоры по которой все еще продолжаются.

Комиссия пока не предоставила финансовых деталей по проектам, которые описала как “многослойную, глубокую зону технологически передовых систем с совместимыми возможностями борьбы с дронами для обнаружения, отслеживания и нейтрализации”.

В документе не говорится о том, когда стена из дронов будет готова, но отмечается, что к следующей весне Комиссия и высокий представитель Евросоюза Кая Каллас договорятся с государствами-членами-участниками и другими субъектами ЕС, включая Европейское оборонное агентство, о соответствующем координационном соглашении.

Однако существуют опасения относительно целесообразности реализации этой схемы, и министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник поставил под сомнение быстрые сроки, предложенные комиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом.

Что касается операции Восточный фланговый контроль, Комиссия заявила, что она будет финансироваться из различных источников, как национальных, так и европейских.

Каждый проект будет включен в ежегодный отчет об оборонной готовности, целью которого будет предоставление регулярных обновлений о выполнении дорожной карты.

Источник : Politico

