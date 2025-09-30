В сентябре 90% инцидентов с ТЦК были манипуляциями – Сухопутные войска
В сентябре 173 из 192 инцидентов (90%), в которых обвиняли ТЦК, оказались манипуляциями, сообщают Сухопутные войска.
Как информируют Сухопутные войска, в сентябре 90% инцидентов, в которых обвиняют ТЦК, оказались манипуляциями. В частности, речь идет о 173 из 192 случаев.
— Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была извращена с целью дискредитации институции, срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства, — говорится в сообщении.
Только 19 случаев (10%) подтвердились, они имели реальные основания и были проверены, в частности:
- 4 человек отстранены от исполнения обязанностей;
- 5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;
- 13 служебных расследований продолжаются, в том числе по инцидентам в прошлом месяце.
– Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять российской пропаганде, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны, — добавили в ведомстве.
Напомним, что в сентябре СБУ и полиция провели масштабные задержания и ликвидировали семь новых схем уклоняющихся от мобилизации.
