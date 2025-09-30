Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 30 сентября: минус еще 970 оккупантов и вертолет
Потери РФ на 30 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 315-е сутки полномасштабной войны достигли 1 110 560 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 30 сентября 2025
- личного состава – около 1 110 560 (+970) человек;
- танков – 11 222 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 291 (+1);
- артиллерийских систем – 33 311 (+27);
- РСЗО – 1 505 (+1);
- средств ПВО – 1 224;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 303 (+301);
- крылатых ракет – 3 790;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 241 (+90);
- специальной техники – 3 979.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 315-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
