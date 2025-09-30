Какой будет зима в 2026 году: стоит ли ожидать снегопадов

Суд оставил Шуфрича под стражей до 4 октября: что известно

Изменения для ВПЛ с октября 2025 года: проверки, идентификация и выплаты

Субсидии в Украине: что изменится с 1 октября

Объясняем

Возможно ли снижение мобилизационного возраста до 50 лет в Украине