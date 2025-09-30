В Дании наши военные приступили к развертыванию миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов, сообщил президент Владимир Зеленский.

В Дании начали миссию обучения защите от дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Данию для участия в совместных с партнерами учениях по защите дронов прибыли украинские военные.

— Украинский опыт – наиболее актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской Стены дронов – масштабного проекта, обеспечивающего безопасность в небе, — сообщил глава государства.

Как отметил президент, сегодня главком Александр Сырский доложил о первом отчете команды из Дании. Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, реально способными развернуть систему противодействия дронам.

Глава нашего государства отмечает, что результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами.

Напомним, что ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Дании начались совместные учения Крыла обороны, в которых принимают участие украинские специалисты по противодействию ударным беспилотникам.

