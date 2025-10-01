Главные события ночи 1 октября: обстрел Харькова КАБами и последствия непогоды в Одессе
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Ночью Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
- Атака на Харьковскую область
- Непогода в Одесской области
- В Харьковской области спасатель подорвался на мине
- Активы РФ для Украины: в Сенат США внесли резолюцию
- В Сумах частично нет света
Атака на Харьковскую область
Ночью 1 октября россияне нанесли авиаудары и ракетные удары по Харькову, пригороду и Чугуевскому району области, сообщили в ГСЧС.
В Харькове в Киевском районе загорелись торговые павильоны на площади 2800 кв. м. В Салтовском районе от взрыва разрушен жилой дом, который тоже загорелся. Также загорелись гаражи на площади 350 кв. м.
Предварительно пострадали шесть человек.
Непогода в Одесской области
Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыли ливни – за сутки в городе выпала полумесячная норма осадков. Из-за непогоды в Одессе днем не ходил городской электротранспорт, сообщил мэр Геннадий Труханов.
К ликвидации последствий стихии привлечены коммунальные службы, добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивали воду из подвалов, помогали вытаскивать транспорт из затопленных участков и контролировали работу объектов критической инфраструктуры.
Из-за непогоды в Одесской области остаются без электроснабжения 23,7 тыс. абонентов.
В Харьковской области спасатель подорвался на мине
В Харьковской области на территории Петровского лесничества в Изюмском районе во время тушения лесного пожара на противотанковой мине подорвался автомобиль ГСЧС, в результате чего пострадал спасатель — водитель пожарной машины.
Активы РФ для Украины: в Сенат США внесли резолюцию
В Сенат США внесли резолюцию с призывом ежемесячно передавать Украине по $10 млрд из российских активов.
Отмечается, что исполнительную власть, лидеров стран Большой семерки и Европейского Союза призывают конфисковать российские активы, находящиеся под юрисдикцией членов G7. Деньги предлагают выплачивать Украине траншами по $10 млрд ежемесячно до полного исчерпания активов.
Автором внесенной в резолюцию является сенатор-республиканец Джон Кеннеди, представляющий штат Луизиана.
В Сумах частично нет света
Как сообщает Сумской городской совет, в связи с отсутствием электроэнергии на участке от моста по ул. Британской до моста по просп. Победы некоторые троллейбусы движутся по измененным графикам и маршрутам:
- №12 разворачиваются через ТЦ Березка;
- №13 следуют только с автономным ходом;
- №15 разворачиваются через Центральный рынок;
- №15а следуют по маршруту Техучилище–12 мкрн–Техучилище;
- №18 курсируют с отклонением от расписания.