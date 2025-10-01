По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Ночью Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Харьковскую область

Ночью 1 октября россияне нанесли авиаудары и ракетные удары по Харькову, пригороду и Чугуевскому району области, сообщили в ГСЧС.

В Харькове в Киевском районе загорелись торговые павильоны на площади 2800 кв. м. В Салтовском районе от взрыва разрушен жилой дом, который тоже загорелся. Также загорелись гаражи на площади 350 кв. м.

Предварительно пострадали шесть человек.

Непогода в Одесской области

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыли ливни – за сутки в городе выпала полумесячная норма осадков. Из-за непогоды в Одессе днем не ходил городской электротранспорт, сообщил мэр Геннадий Труханов.

К ликвидации последствий стихии привлечены коммунальные службы, добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивали воду из подвалов, помогали вытаскивать транспорт из затопленных участков и контролировали работу объектов критической инфраструктуры.

Из-за непогоды в Одесской области остаются без электроснабжения 23,7 тыс. абонентов.

В Харьковской области спасатель подорвался на мине

В Харьковской области на территории Петровского лесничества в Изюмском районе во время тушения лесного пожара на противотанковой мине подорвался автомобиль ГСЧС, в результате чего пострадал спасатель — водитель пожарной машины.

Активы РФ для Украины: в Сенат США внесли резолюцию

В Сенат США внесли резолюцию с призывом ежемесячно передавать Украине по $10 млрд из российских активов.

Отмечается, что исполнительную власть, лидеров стран Большой семерки и Европейского Союза призывают конфисковать российские активы, находящиеся под юрисдикцией членов G7. Деньги предлагают выплачивать Украине траншами по $10 млрд ежемесячно до полного исчерпания активов.

Автором внесенной в резолюцию является сенатор-республиканец Джон Кеннеди, представляющий штат Луизиана.

В Сумах частично нет света

Как сообщает Сумской городской совет, в связи с отсутствием электроэнергии на участке от моста по ул. Британской до моста по просп. Победы некоторые троллейбусы движутся по измененным графикам и маршрутам:

№12 разворачиваются через ТЦ Березка;

№13 следуют только с автономным ходом;

№15 разворачиваются через Центральный рынок;

№15а следуют по маршруту Техучилище–12 мкрн–Техучилище;

№18 курсируют с отклонением от расписания.

