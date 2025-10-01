В среду, 1 октября, украинцы отмечают важный праздник: День защитников и защитниц Украины. В свете развязанной РФ полномасштабной кровавой войны он приобрел особый смысл, ведь именно украинские воины сейчас защищают будущее нашей страны.

Как появился этот праздник и трансформировался ли из узкопрофильного в общенациональный – далее в материале.

Один день – несколько праздников: что украинцы отмечают 1 октября

Украинцы теперь отмечают День защитников и защитниц в новую дату – 1 октября.

Ранее празднование проводилось 14 октября – вместе с Покровом Пресвятой Богородицы. Однако в связи с переходом Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь дату изменили.

Кроме того, с 14 на 1 октября перенесено и празднование Дня Украинского казачества. Таким образом, для украинцев сегодняшний день имеет много смыслов.

Как известно, казачество в свое время сыграло немаловажную роль в развитии украинской государственности и национальной идеи в обществе. Казачество возникло на украинских землях в XV веке и занимало заметное место в восточноевропейской истории. А в XVI веке была создана Запорожская Сечь как прообраз государственности.

Уже в ХХ веке традиции борьбы за независимость Украины унаследовали воины Украинской повстанческой армии. Они брали в руки оружие, пытаясь защитить украинский народ от обоих тоталитарных режимов: нацистского и коммунистического. Символический день создания УПА также привязывают к празднику Покрова Божией Матери.

Слава Украине! – Героям слава! было лозунгом УПА. А сейчас это официальное приветствие в Вооруженных силах Украины.

Наше государство снова отстаивает свою независимость, право на свободу и идентичность. Именно благодаря военным мы сохранили право быть свободными людьми.

Как возник День защитников и защитниц Украины

День защитников и защитниц Украины фактически пришел на смену советскому 23 февраля (так называемому Дню защитника отечества).

Вторжение России на суверенную территорию Украины в 2014 году, преступная аннексия Крыма и начало войны на Донбассе изменили военные традиции. Празднование 23 февраля ушло в небытие.

Президентским указом №806 в 2014 году был учрежден новый государственный праздник – День защитника Украины.

Праздник был установлен “в целях чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе”.

Несмотря на то, что в защите Украины с 2014 года участвовало немало женщин, праздник часто воспринимался как “мужской”.

Поэтому в 2021 году украинские власти решили исправить эту гендерную несправедливость и переименовали праздник в День защитников и защитниц Украины.

Новые смыслы праздника

Для украинцев слова “защитник” и “защитница” уже давно не просто формальность. Еще в 2014 году развязанная РФ война побудила сотни тысяч украинцев встать на защиту Родины, взяв в руки оружие.

А после полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля 2022 года на защиту Украины без преувеличения поднялась вся нация – кто-то на фронте, а кто-то в тылу.

Поэтому День защитников и защитниц Украины трансформировался с узкопрофильного “дня военных”. Как отметил в комментарии Фактам ICTV доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины Павел Гай-Нижник, он уже превратился в общенациональный праздник.

– Этому во многом способствовал период тотальной войны, начавшийся в феврале 2022 года как один из этапов войны, продолжающейся с 2014 года, и многовекового противостояния. И то, что в эту тотальную войну были вовлечены не только Вооруженные силы Украины. Фактически у нас вооруженная оборона в несколько этапов: это волонтерское движение, движение простых граждан, это идеологическая война. И все это дает возможность говорить о том, что это общенациональная война, где каждый делает свое важное дело, и каждый так или иначе является защитником Украины. Даже те, кто передает деньги на ВСУ, кто изготовляет самодельные маскировочные сетки, те, кто привозит оборудование, развенчивает российские мифы, — подчеркнул Гай-Нижник.

Он добавил, что украинцы сейчас противостоят агрессору на разных фронтах, каждый из которых важен, ведь без этого единства оборона не была бы столь успешной.

– Именно поэтому День защитников и защитниц Украины приобрел новое значение в современных условиях. И он безусловно общенациональный, — отметил историк.

По его словам, после победы Украины в войне добавится новый праздник – день победы над РФ, но он “будет иметь совсем другой аспект”.

В то же время, День защитников и защитниц Украины не потеряет своей актуальности.

– День защитников и защитниц Украины останется само собой, как дань памяти и дань готовности к новым противостояниям, к новым вызовам. То есть он будет приобретать новое значение. И этот праздник будет актуален вместе с тем днем победы, который нас безусловно ждет, — подытожил Павел Гай-Нижник.

