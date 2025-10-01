На горе Поп Иван Черногорский 1 октября выпал снег и образовались переметы до полуметра.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья и сотрудник обсерватории Карпатского национального университета Василий Фицак.

На горе Поп Иван выпало полметра снега

Также на вершине Поп Иван Черногорский зафиксировали зимние погодные условия — мороз, сильный ветер и снежные переметы.

По словам Василия Фицака, по состоянию на 9:00 температура воздуха составляла –5°С, дул северный ветер со скоростью 6–8 м/с, с порывами до 12 м/с. Видимость была ограничена из-за снегопада.

— Уже выпало 10–15 см снега, а местами есть переметы до 50 см, — уточнил Фицак.

Предупреждение от спасателей

В ГСЧС подчеркнули, что такие условия значительно затрудняют передвижение в горах и могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

Погодные факторы, в частности резкое похолодание, сильный ветер, снегопад и плохая видимость повышают риск заблудиться, получить травмы или переохладиться.

Спасатели советуют:

проверять прогноз погоды перед выходом в горы;

не отправляться в одиночку или по сложным маршрутам;

иметь теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;

сообщать родным о своем маршруте;

пользоваться мобильным приложением Спасение в горах.

В ведомстве напоминают, что даже осенью условия в Карпатах могут быть опасными, поэтому стоит заранее готовиться к путешествиям и не рисковать без необходимости.

