В ночь на 1 октября (с 20:30 30 сентября) РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, запустив 49 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов, а также четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и противокорабельную ракету Оникс.

Такие данные по состоянию на утро 1 октября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 1 октября: что известно

Дроны и ракеты летели из направлений: Миллерово, Брянск (РФ), Чауда (ОТО Крыма), район пуска Оникс – ОТО Крыма, а также Орловская область (Искандер-М/KN-23).

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и других дронов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 ракет и БПЛА противника на 6 локациях.

В частности, взрывы в Харькове прогремели в двух районах города — Киевском и Салтовском.

В результате взрывов в Киевском районе поврежден торговый центр возле станции метро Барабашова.

В Салтовском районе разрушен жилой дом и повреждены более 10 домовладений.

Разрушениям подверглись также более 35 гаражных боксов, автомобили, остекление частных домов и аптеки.

В результате взрывов в Харькове 1 октября пострадали восемь человек, среди которых 80-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 316-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

