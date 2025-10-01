В течение сентября 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 10 215 воздушных целей, сообщили ВС ВСУ.

В сентябре Воздушные силы уничтожили 10 215 воздушных целей

Воздушные силы в сентябре уничтожили 10 215 целей:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;
  • 79 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 20 крылатых ракет Калибр;
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 15 крылатых ракет Искандер-К;
  • 2724 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 755 разведывательных БПЛА;
  • 6610 БПЛА других типов.

В течение прошлого месяца авиацией Воздушных Сил осуществлено 327 самолетовылетов, в частности:

  • около 270 – на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В сентябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 516 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

