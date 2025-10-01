С временно оккупированной территории удалось вернуть еще двух украинцев. Одного из них могли принудительно мобилизовать в российскую армию.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Возвращение двух украинцев из оккупации

Как рассказал Ермак, еще двух молодых людей удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках украинской гуманитарной программы Bring Kids Back UA.

По словам главы Офиса президента, один из парней получил повестку еще в 17 лет и жил в постоянном страхе принудительной мобилизации.

Однако он решил сбежать, достигнув совершеннолетия, чтобы его не заставили воевать против Украины.

Другой парень также получил повестку, а во время обыска российские военные забрали у него украинский паспорт, в результате чего его выезд из оккупации значительно усложнился.

Но благодаря помощи волонтеров парню удалось выбраться из оккупации. Сейчас они уже находятся на подконтрольной территории Украины.

Как отметил Ермак, парни получают поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой жизни в свободной Украине.

